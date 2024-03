Diplomacia bajo presión: Canadá suspenderá exportación de armas a Israel

El Ministerio de Exteriores de Canadá confirmó en la tarde del martes que Ottawa suspenderá la exportación de armas a Israel después de que el Parlamento aprobase una moción no vinculante con esta misma petición en el marco de la ofensiva israelí sobre la Franja de Gaza.

La ministra de Exteriores canadiense, Mélanie Joly, ha señalado en declaraciones al diario 'Toronto Star' que la medida "es una realidad". En respuesta, su homólogo israelí, Israel Katz, ha tildado de "lamentable" la decisión en la red social X, antes Twitter.

It's regrettable that the Canadian government is taking a step that undermines Israel's right to self-defense against Hamas terrorists, who have committed terrible crimes against humanity and against innocent Israeli civilians, including the elderly, women, and children. History…