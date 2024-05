¿Fin del legado político de Evo Morales en Bolivia?

El expresidente Evo Morales podría quedarse afuera del partido gobernante de Bolivia, que lideró por más de tres décadas, en un crucial congreso partidario que inició el viernes y que fue organizado por seguidores de su heredero político y ahora adversario, el presidente Luis Arce.

La mayor parte de los sindicatos y organizaciones sociales afines al gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), que respaldan a Arce, convocaron a un congreso para elegir al sucesor de Morales con el apoyo de un tribunal constitucional que ha instalado un órgano electoral.

Morales, que ha quedado en minoría y sólo conserva el respaldo de los cocaleros, podría quedarse sin chances de postularse en los comicios presidenciales de 2025.

El Tribunal Supremo Electoral declaró ilegal el congreso que lo reeligió jefe del MAS el año pasado y el nuevo congreso que convocó el exmandatario para junio no tiene respaldo legal.

“Nos hemos equivocado con Lucho (Arce). Destrozó la economía y está destrozando la democracia. A este paso, con el apoyo de jueces se va a prorrogar en el cargo. Cualquier conflicto que surja será su responsabilidad”, dijo Morales el viernes desde una radio de los cocaleros cuyo sindicato dirige desde hace cuatro décadas. A su vez amenazó con llamar a protestas contra quien fuera el ministro de Economía de su presidencia (2006-2019).

Para Arce la facción de Morales representa a la “nueva derecha” que se ha sumado a la “derecha tradicional” para desestabilizar a su gobierno “por ambiciones de una sola persona (Morales) que sólo busca satisfacer su sed de poder”, dijo el mandatario el miércoles en la marcha del Día del Trabajador.

Arce ha dicho a sus partidarios que los “movimientos sociales no tienen dueño", mientras los seguidores de Morales tildan a Arce de “traidor”.

El divorcio en el partido gobernante comenzó hace más de dos años y dejó en minoría a la facción de Arce en la Asamblea Legislativa. Los seguidores de Morales han bloqueado la aprobación de nuevos créditos y el gobierno atribuye el agravamiento de la crisis económica a ese bloqueo legislativo.

So in his latest tweet Evo Morales is just blatantly threatening to violently overthrow Arce's government. This is very concerning. pic.twitter.com/o6RoPvxwN0