Florida elimina los "Viajes LGBTQ+"de su sitio web y genera preocupación

La agencia de promoción turística de Florida, Visit Florida, eliminó discretamente la sección de "Viajes LGBTQ+" de su sitio web en los últimos meses, generando preocupación y críticas entre los dueños de negocios que atienden a la comunidad LGBTQ+ en el estado.

Esta decisión se produce en un contexto donde el gobierno estatal, liderado por el gobernador republicano Ron DeSantis, ha promovido medidas que muchos consideran un intento de excluir a la comunidad LGBTQ+.

Showing up matters. Fighting back matters. DeSantis and his sycophants thought they could terrorize LGBTQ+ Floridians into submission. All they did was fuel the resistance.



