Florida evacúa ante la inminente llegada del huracán Helene en categoría 4

Miles de residentes en la costa de Florida comenzaron a evacuar este miércoles en previsión de la llegada del huracán Helene, que se espera toque tierra el jueves como un huracán mayor.

Helene, que ya es categoría 1 en el Golfo de México, podría alcanzar las categorías 3 o 4, según el último boletín del Centro Nacional de Huracanes (NHC). La tormenta ya cuenta con vientos sostenidos de 130 km/h y se prevé que estos aumenten antes de su llegada a Florida.

El NHC advirtió sobre marejadas ciclónicas mortales, vientos huracanados y fuertes lluvias que podrían provocar graves inundaciones. Ante estos pronósticos, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, declaró el estado de emergencia en casi todos los 67 condados y ordenó evacuaciones parciales y totales en varios de ellos. Además, 12 centros de salud ya han comenzado a evacuar a sus pacientes.

DeSantis también ha movilizado a la Guardia Nacional y miles de funcionarios para realizar operaciones de rescate y reparar la infraestructura afectada tras el paso de Helene.

Hurricane #Helene Advisory 9A: Helene Moving Into the Southeastern Gulf of Mexico. Preparations to Protect Life and Property From Storm Surge and Damaging Winds Along the Florida Big Bend Coast Should Be Rushed to Completion Today. https://t.co/tW4KeGe9uJ