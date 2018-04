Mujer culpa al viento de droga encontrada en su bolso

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Una mujer fue detenida por la Policía de Fort Pierce en Florida, Estados Unidos, acusada por posesión de drogas, sin embargo responsabilizó al viento por la cocaína que encontró la policía en su bolso, afirmaron las autoridades.

Kennecia Posey era una de dos pasajeras que viajaba en un vehículo que la policía de Fort Pierce detuvo a finales del mes pasado, según un reporte de WPLG. Los policías se acercaron a ella porque desde el vehículo provenía un fuerte olor a marihuana.

La policía señaló que uno de los agentes percibió un olor a marihuana y que, después de inspeccionar el auto, se encontraron dos bolsas de cocaína y marihuana dentro del bolso de mano que llevaba Posey sobre las piernas.

Las autoridades señalan que le preguntaron a Posey sobre las drogas. “Es un día de mucho viento. Seguramente volaron por la ventana y cayeron en mi bolso”, respondió Posey de acuerdo al reporte policiaco.

Posey admitió que la marihuana le pertenecía, pero negó rotundamente que la cocaína fuera de ella.

