Esta foto provocó la expulsión de Julian Assange

LONDRES, Reino Unido.- Una fotografía comprometedora habría sido la razón por la que el fundador de Wikileaks, Julian Assange, fue expulsado de la embajada de Ecuador en Londres.

De acuerdo con información del diario inglés The Sun, el australiano provocó enojó en el gobierno de Quito luego de que, supuestamente hackeara el teléfono del presidente Lenin Moreno y filtrara una fotografía personal.

En la imagen, Moreno se encuentra acostado en una cama de hotel frente a un almuerzo bastante prometedor con langosta incluida. Esto habría molestado severamente al presidente, al grado de ordenar la expulsión de Assange tras siete años viviendo en la embajada.

De acuerdo con The Sun, la fotografía sentó mal en la administración ecuatoriana, pues el presidente Lenin Moreno no se encuentra en su mejor momento debido a diversas medidas de austeridad económica que no compaginan con la cena de lujo que supuestamente dio a conocer Julian Assange.

Moreno afirmó al medio inglés que Assange filtró más de 200 correos electrónicos privados entre él y su esposa, publicados en el sitio INApapers.org.

Esta fotografía habría provocado el enojo de Ecuador hacía Julian Assange. (Internet)

Sin embargo, Wikileaks afirma que no tiene nada que ver con la filtración y acusa que el presidente Moreno sólo está buscando pretextos para justificar la violación a los derechos de Julian Assange.

Assange: un huésped incómodo al que se le perdió la paciencia

Además, medios internacionales revelaron la tensa situación que se vivía en la embajada de Ecuador en Quito, debido a las excentricidades de Julian Assante, como andar en patineta y abuso de confianza.

“Instaló equipos electrónicos de distorsión no permitidos, bloqueó las cámaras de seguridad de la misión. Ha agredido y maltratado a guardias de la sede diplomática, ha accedido sin permiso a archivos de seguridad. Posee un teléfono móvil con el que se comunica con el exterior. Por último, Wikileaks amenazó hace dos días al Gobierno del Ecuador”, afirmó el propio presidente ecuatoriano.