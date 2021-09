11 de septiembre: Servicio secreto revela fotos nunca vistas

Este sábado 11 de septiembre se cumplirán 20 años, del terrible y trágico atentado contra la Torres Gemelas, accidente que marco un cambio en Estados Unidos y el mundo entero.

En tributo a personas victimas de este atentad, el Servicio Secreto de Estados Unidos publicó fotos inéditas que no antes vistas.

A never-before-seen photo taken by a Secret Service employee: The towers of the World Trade Center after both planes strike the buildings. (Donated photo) #September11 #NeverForget pic.twitter.com/yegU1ic2W5 — U.S. Secret Service (@SecretService) September 6, 2021

Former Secret Service Director Brian Stafford and members of his senior staff convene in the Director’s Crisis Center on Sept. 11, 2001. #September11 #NeverForget pic.twitter.com/alAIxI0gyC — U.S. Secret Service (@SecretService) September 7, 2021

fotografías que no habían sido compartidas por las autoridades, muestran las calles de Nueva York cubiertas de polvo, captadas en diferentes escenarios dentro de la zona del incidente, imágenes impactantes y estremecedoras.

A never-before-seen photo: Ground Zero on Sept. 11, 2001, after the Towers collapse, taken by a Secret Service employee. (Donated photo) #September11 #NeverForget pic.twitter.com/qO1uCW42li — U.S. Secret Service (@SecretService) September 7, 2021

Imágenes muestran al presidente George Bush, de visita en la Zona Cero, durante la limpieza del área de catástrofe.

Secret Service Deputy Assistant Director Frank Larkin (left) escorting President Bush at Ground Zero on Sept. 14, 2001. (White House photo courtesy of DAD Frank Larkin.) #September11 #NeverForget pic.twitter.com/PeKCVAXFZg — U.S. Secret Service (@SecretService) September 9, 2021

En honor a víctimas del atentado, autoridades han nombrado esta colección de fotos “Rindiendo Tributo a los Caídos”

“Esta semana, en el aniversario número 20 del 11 de septiembre, estaremos compartiendo imágenes de ese día y los días que siguieron. Algunas han sido compartidas antes y otras nunca antes vistas”, comentó el Servicio Secreto en sus redes sociales.

11 de septiembre, un día que nadie esperaba

Era un sábado 11 de septiembre de 2001, una mañana tranquila para Nueva York, daban las 8:46 am, cuando un avión comercial de la línea American Airlines (que viajaba de Boston a Los Ángeles), se impactó contra una de las Torres Gemelas, minutos después el segundo avión de la misma línea vuelo 175 se impactaría a las 9:03 am en la otra torre.

De 9 a 10 de la mañana dos aviones estaban programados por terroristas para estrellarse en el pentágono y Shanksville, Pensilvania.

Atentados que paralizo a los Estados Unidos, por parte de un grupo terrorista llamado “Al Qaeda” liderado por Osama Bin Laden.

Con información de El Heraldo de México.

