Supuestas fotos de “J.D. Vance” vestido en 'drag' causan controversia en redes

Dos fotografías que supuestamente muestran al candidato republicano a la Vicepresidencia, J.D. Vance, vestido en 'drag' han causado un revuelo en redes sociales. En las imágenes, se ve a un hombre, que se cree es Vance, usando una peluca rubia, maquillaje y una falda durante una fiesta.

Las fotos fueron publicadas por Matt Bernstein, conductor del podcast "A Bit Fruity", quien aseguró que las imágenes datan de la época en la que Vance estudiaba en la escuela de leyes de Yale.

