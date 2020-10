Francia: Condenan decapitación de maestro que armó debate sobre Mahoma

París.- El presidente francés Emmanuel Macron condenó lo que describió como un “ataque terrorista islámico” contra un maestro de historia decapitado el viernes en un suburbio de París y exhortó a la nación a mantenerse unida frente al extremismo.

El maestro había abierto un debate con sus alumnos sobre las caricaturas del profeta Mahoma del islam, dijeron las autoridades. La policía abatió a tiros al presunto atacante después de la decapitación.

El fiscal antiterrorista de Francia abrió una investigación de homicidio con presunto móvil terrorista, señaló la fiscalía.

Macron visitó la escuela donde el maestro trabajaba en la localidad de Conflans-Saint-Honorine y se reunió con el personal después del asesinato. Un reportero de The Associated Press vio llegar a tres ambulancias y a policías fuertemente armados rodeando la zona, al igual que camionetas policiales en las calles circundantes.

À tous les enseignants de France. pic.twitter.com/YLlIVILTaN — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 16, 2020

“Uno de nuestros compatriotas fue asesinado hoy porque enseñaba... la libertad de expresión, la libertad de creer o no creer”, afirmó Macron.

Señaló que el ataque no debe dividir a Francia, pues eso es lo que los extremistas desean. “Debemos mantenernos unidos todos como ciudadanos”, agregó.

El horrible asesinato del maestro ocurrió en Conflans-Sainte-Honorine, y la policía abatió al sospechoso en la población cercana de Éragny.

Abanten a sospechoso

Un funcionario policial dijo que el sospechoso, que portaba un cuchillo y una pistola neumática que dispara perdigones de plástico, fue abatido a tiros a unos 600 metros (656 yardas) de donde fue asesinado el maestro porque ignoró la orden de tirar sus armas y actuaba en forma amenazante.

Hace unos 10 días, el maestro había recibido amenazas después de abrir una discusión “para un debate” sobre las caricaturas, dijo el funcionario policial a The Associated Press. El padre de un alumno había presentado una queja contra el maestro, dijo otro funcionario policial, que agregó que el presunto asesino no tenía hijos en la escuela.

La identidad del sospechoso no fue divulgada. La prensa francesa informó que era un checheno de 18 años nacido en Moscú. Esa información no pudo ser confirmada de momento.

Detuvieron a cuatro personas por el asesinato del profesor que mostró una caricatura de Mahoma en Francia

El autor material fue abatido por la policía poco después de perpetrar el crimen pic.twitter.com/Kjd9W9J5ah — Ricardo Robaina (@_NOALCOMUNISMO) October 17, 2020

Ambos funcionarios policiales no fueron citados por su nombre porque no estaban autorizados a hacer declaraciones sobre investigaciones en marcha.

“No vimos venir esto”, dijo Remi Tell, habitante de Conflans, a la estación CNews TV. Dijo que la localidad es pacífica.

Fue el segundo incidente relacionado con terrorismo desde el inicio de un juicio en curso sobre la masacre perpetrada en enero de 2015 en la redacción del periódico satírico Charlie Hebdo tras la publicación de caricaturas del profeta Mahoma.