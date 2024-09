Francia se salvó de sufrir tres atentados durante París 2024

Las fuerzas de seguridad de Francia dieron a conocer que lograron desmantelar tres proyectos para llevar a cabo atentados durante los Juegos Olímpicos de París 2024, según informó el fiscal nacional antiterrorista, Olivier Christen.

Como resultado, cinco personas, incluyendo a un menor de edad, han sido formalmente imputadas.

El primero de estos complots fue descubierto a finales de mayo, cuando las autoridades francesas detectaron un intento de atentado en Saint-Étienne, uno de los lugares designados para albergar partidos de fútbol olímpico.

En esa ocasión, un joven de 18 años de origen checheno fue arrestado y se encuentra en prisión preventiva desde entonces.

