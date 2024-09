Francine impacta Luisiana como huracán categoría 2

Francine impactó la costa de Luisiana la noche del miércoles como una peligrosa huracán de categoría 2, dejando más de 100,000 personas sin electricidad y generando inundaciones en diversas comunidades costeras. La tormenta, con vientos de 155 km/h (100 mph), tocó tierra a las 4 p.m. en el distrito de Terrebonne, al suroeste de Morgan City, según el Centro Nacional de Huracanes (NHC).

Francine along coast. 40 miles SSW Morgan City. 100 miles WSW New Orleans. Cat 2. Winds 100 mph. Moving NE 17 mph. Pressure dropped 972 mb. I went to lakefront. Wind blowing. Water rising. Wasn’t raining, and then it poured. Soaked. @wdsu #nola #lawx pic.twitter.com/pWEtC81eQQ