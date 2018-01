Obispo apoya bendición a parejas homosexuales en Alemania

Agencia

ALEMANIA.- El obispo de la ciudad de Osnabrück, en el noroeste de Alemania, aboga por abrir un debate en la Iglesia católica para determinar si los sacerdotes deberían bendecir también en un futuro a parejas del mismo sexo, publicó hoy la prensa germana.

"Me refiero a que en la Iglesia deberíamos debatir detenidamente al respecto. El silencio y los tabúes no conducen a nada y crean confusión", señaló Franz-Josef Bode en declaraciones al diario Neue Ornabrücker Zeitung. "Se podría, por ejemplo, pensar en una bendición que no debe confundirse con un enlace matrimonial", agregó.

De acuerdo con Vanguardia.mx, el prelado apuntó que, a pesar de que el matrimonio entre personas homosexuales no se corresponde con los dogmas de la Iglesia, constituye en la actualidad en Alemania una realidad política.

También te puede interesar: Brasil: aprueban que homosexualidad sea tratada como enfermedad

"Debemos preguntarnos cómo podemos encontrarnos con aquellos que tienen esas relaciones y que también se implican en parte en la Iglesia. ¿Cómo los acompañamos pastoral y litúrgicamente", se pregunta el obispo.

La opinión de Bode es también compartida por la organización seglar germana "Somos Iglesia" (Wir sind Kirche, en su nomenclatura original en alemán). "Si la Iglesia bendice automóviles y quién sabe cuántas cosas más, no debe negar la bendición a las personas del mismo sexo", señaló el portavoz del colectivo, Christian Weisner, al rotativo.

En una jornada considerada histórica, el Parlamento alemán, el Bundestag, aprobó en junio de 2017 por mayoría, un proyecto de ley que contempla la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo. Desde el pasado octubre, la ley entró en vigor y en la actualidad las parejas homosexuales gozan de los mismos derechos y deberes que las heterosexuales.

Con anterioridad, concretamente desde 2001, Alemania permitía las uniones civiles de personas del mismo sexo, pero los casados no gozaban de plena igualdad jurídica y se les negaban determinados derechos, por ejemplo en áreas como la adopción.