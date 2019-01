Expulsan de Venezuela a tres diplomáticos de EU

Agencias

CARACAS, Venezuela.- El presidente Nicolás Maduro anunció el lunes la expulsión de tres funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en Caracas, quienes fueron señalados de reunirse con opositores para realizar supuestas actividades de conspiración, según publica The Associated Press.

"Le he dicho al canciller Elías Jaua que proceda de inmediato a expulsarlos del país. Tienen 48 horas para irse de este país los funcionarios Kelly Keiderling; Elizabeth Osman, y David Moon", indicó el mandatario al denunciar que los tres diplomáticos estadounidenses se habrían reunido con algunos opositores que no identificó. No informó cuáles son los cargos que ocupan en la misión diplomática.

Keiderling actualmente se desempeña como encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Caracas, según señala la página web de la misión diplomática.

Maduro dijo, durante un acto en el estado occidental de Falcón, que decidió expulsar a los tres funcionarios diplomáticos luego que las autoridades detectaron que ellos se habrían reunido con unos dirigentes opositores y sindicales para realizar supuestas actividades de conspiración en el estado suroriental de Bolívar donde operan una serie de empresas estatales procesadoras de varios minerales y está el mayor complejo hidroeléctrico del país. El mandatario no presentó pruebas.

"Fuera de Venezuela. Yanquis go home", expresó el gobernante en una transmisión de la televisora estatal al asegurar que estaba dispuesto a enfrentar la reacción de Washington ante esta medida.

"No me importa las acciones que tome el gobierno de Barack Obama. No vamos a permitir que venga un gobierno imperial a traer dinero y a ver como paran las empresas básicas, a ver cómo le quitan la electricidad para apagar toda Venezuela", agregó.

La embajada de Estados Unidos en Caracas no ha sido notificada oficialmente de la medida, indicó a la AP el consejero de prensa y cultura de la representación diplomática, Gregory Adams.

Adams expresó que están a la espera de la "nota diplomática" para conocer con exactitud los nombres de los funcionarios expulsados y las razones de la medida.

En marzo pasado Maduro ordenó el retiro de dos agregados militares estadounidenses que fueron señalados de tratar de contactar a militares activos venezolanos para planes de desestabilización.

En respuesta a esa medida, Washington expulsó a dos funcionarios diplomáticos venezolanos, lo que complicó las gestiones para mejorar las relaciones con ese país que se habían iniciado meses antes de la muerte de Hugo Chávez el pasado 5 de marzo.

En sus casi seis meses de gobierno Maduro ha denunciado cinco planes de magnicidio y más de una decenas de actos de sabotaje y complot, que la oposición ha desestimado asegurando que forma parte de una estrategia del oficialismo para distraer la atención de los venezolanos de los graves problemas que padece el país por la galopante inflación, la creciente criminalidad y el desabastecimiento de algunos alimentos y bienes básicos.

El líder opositor Henrique Capriles desestimó el lunes la nueva denuncia del mandatario y dijo en su cuenta de Twitter que "las alertas del chimbón (de mala calidad) en Miraflores nadie se las cree, puro humo para tapar que no puede con el país!".

No es la primera vez que el oficialismo hace este tipo de denuncias. Chávez denunció durante sus 14 años de gobierno numerosos planes de magnicidio, sabotajes del sistema eléctrico, y conspiraciones, pero luego las autoridades no proporcionaron más información sobre el avance de esos casos.