Fundación de los duques de Sussex es declarada morosa

La fundación benéfica ‘Archewell’, creada por el príncipe Harry y su esposa Meghan Markle fue declarada morosa y de inmediato se ordenó que deje de recaudar o gastar dinero, dio a conocer Page Six y la revista People.

Las tasas de registro oficial caducaron desde al menos principios de mayo, de acuerdo con una carta oficial del fiscal general de California, Rob Bonta.

El documento señala que Archewell figura como ‘morosa’ en el Registro de Organizaciones Caritativas y de Recaudación de Fondos de California por no haber presentado su informe anual y sus tasas de registro.

Sin embargo, el dinero para renovar su certificación como organización sin fines de lucro simplemente se perdió en el correo, y se emitió otro cheque que debería cubrir las tarifas adeudadas, en cuanto se procese, volverá a estar en marcha.

Meghan y Harry crearon la fundación después de mudarse a Estados Unidos en marzo de 2020, tras renunciar a sus altos cargos reales.

El grupo incluye la fundación benéfica sin ánimo de lucro de la pareja, así como divisiones empresariales con ánimo de lucro centradas en la producción de medios, Archewell Audio y Archewell Productions.

