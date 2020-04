Funerales virtuales: el último adiós a las víctimas en pandemia por coronavirus

ESTADOS UNIDOS.- Uno de los mayores temores que vive la sociedad actual es sobre cómo darle el último adiós a un familiar o conocido que pereció siendo víctima de la pandemia por coronavirus. Ante la contingencia sanitaria que estamos viviendo las autoridades se han visto forzadas a tomar medidas de higiene extremas, algunas podrían parecer injustas, como la de la ejecución de los funerales virtuales, en donde predominan los estrictos límites de asistencia y las reglas de no contacto físico.

Walker Posey, director de la funeraria Posey Funeral Homes en North Augusta, en Carolina del Sur, afirmó en una conferencia telefónica con miembros de la asociación gremial, que "las funerarias hemos dado nuestros servicios por generaciones durante momentos muy difíciles, guerras, tragedias masivas, enfermedades, lo hemos hecho antes", explicó "Por eso la tragedia del coronavirus no nos va a detener, nos obliga a ser más creativos", agregó.

Te puede interesar: ¿El coronavirus se puede somatizar? Sentirse enfermo sin estarlo verdaderamente

Respecto a ello el Departamento de Seguridad Nacional en Estados Unidos (DHS) designó a los trabajadores de los servicios fúnebres parte de la "infraestructura fundamental" del país, como médicos o policías, de modo que mantengan sus operaciones.

Pese a que los Centros del Control de Enfermedades y Prevención (CDC) han recalcado que "no hay actualmente un riesgo conocido asociado a estar en la misma sala en una funeraria junto al cuerpo de alguien que ha fallecido por Covid-19". Las autoridades se mantienen firmes y actúan con prevención.

Protocolos funerarios ante crisis sanitaria por Covid-19







La portavoz de la National Funeral Directors Association (NFDA, en inglés), con sede en Brookefield (Wisconsin), Jessica Koth afirmó a los medios locales e internacionales que los protocolos para despedirse de un difunto en estos momentos de Covid-19, son simples: "No besar, no tocar". Aunque agrega rápidamente que eso no significa que esté prohibido decir adiós "con cariño", gracias a la "ayuda de la tecnología".

"El riesgo no está en el cuerpo del ser querido, el riesgo está en el grupo de gente que acude a despedirlo", detalla a Efe la directora de otra empresa del sector, Mónica Torres, responsable de NXT Generation Mortuary Support, con sede en Phoenix, Arizona.

Por su parte los Centros del Control de Enfermedades y Prevención (CDC) recomiendan que los empleados de las funerarias lleven equipo de protección, como guantes desechables, y poner a disposición de los asistentes a las exequias jabón y gel desinfectante.

Dentro de las medidas que los servicios mortuarios están implementando resaltan: