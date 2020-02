García Luna ofrece un millón de dólares para librar la prisión en lo que inicia su juicio

Nueva York.- El secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón, Genaro García Luna, solicitó libertad bajo fianza para permanecer fuera de prisión de aquí y hasta que inicie su juicio.

El exfuncionario, que reside en Florida desde el año 2012, está acusado de conspiración para el narcotráfico y de emitir declaraciones falsas en 2018 para obtener la ciudadanía estadounidense. Está detenido en una prisión de Nueva York, luego de ser detenido y de haberse declarado inocente de los cargos que le imputan.

Ante el temor de las autoridades penales de que huyera de EEUU si se le concede la libertad condicional, su defensa señaló que es absurdo pensar que huiría a México, donde no tiene acceso a su sistema financiero y probablemente enfrentaría arresto y enjuiciamiento. Además, mencionó, su cliente no puede escapar de Estados Unidos, pues no cuenta con su pasaporte ni la “green card”.

El juzgado en Nueva York dio a conocer que el abogado de García Luna pidió al juez Brian Cogan aprobar una fianza máxima de un millón de dólares, para enfrentar su juicio fuera de prisión.

Asimismo se indicó que no tiene activos disponibles en México, según el documento que presentó el periodista de Vice, Keegan Hamilton.

