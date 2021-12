GB anuncia nuevas restricciones contra Ómicron; se confirman 568 casos

El primer ministro británico Boris Johnson anunció el miércoles restricciones más severas para frenar la diseminación de la variante ómicron del coronavirus, exhortando a la gente a trabajar desde casa y ordenando el uso de pases de COVID-19 para ingresar a clubes nocturnos y eventos grandes.

Johnson dijo que era hora de imponer medidas más estrictas para prevenir un alza en las hospitalizaciones y muertes, en un momento en que la nueva variante se disemina rápidamente por las comunidades.

We are seeing growth in Omicron cases in the UK that mirrors the rapid increases seen in South Africa.



That is why it is now the proportionate and responsible thing to move to Plan B in England, to slow the spread of the virus.



