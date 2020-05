Con carteles de “No puedo respirar” protestan por asesinato de George Floyd

Estados Unidos.- Cientos de personas protestaron hoy en Minneapolis por la muerte de George Floyd, un afroestadoundense durante una detención.

La policía lanzó gas lacrimógeno para dispersar a los manifestantes, algunos de los cuales coreaban "No puedo respirar", aludiendo a lo que le dijo el detenido a la policía, que le colocó la rodilla en el cuello mientras lo tenía en el suelo tirado.

El hombre le rogó varias veces: "Por favor, por favor, por favor. No puedo respirar", sin que el oficial, o los otros agentes presentes, le hicieran caso. Durante varios minutos, se quejó de no poder respirar y de sentir dolor.

Una persona grabó el suceso, ocurrido el lunes, en video, y en él se ve a la gente increpar a los policías al ver que el detenido, quien ya fue identificado como George Floyd, ya no se mueve y parece inconsciente. "Ya no respira, ya no se mueve, tome su pulso", repite un testigo mientras los policías esperan a una ambulancia que tarda varios minutos en llegar.

The #GeorgeFloyd video is one of the most disturbing videos you’ll see. And unlike George, the scum involved in this really don’t deserve to live. Any punishment less than a life sentence is simply not enough for the likes of them...pic.twitter.com/y5ysORjKZo — Zayn (@ItMeZayn) May 27, 2020

This could be anywhere in the world and it is totally unacceptable! If you don't see a problem here - YOU are part of the problem. #icantbreathe #georgefloyd pic.twitter.com/ojkAaiVXd3 — Passeporto (@Passeporto) May 27, 2020

Floyd fue transportado a un hospital, donde falleció poco después. Los cuatro oficiales implicados fueron despedidos. La familia de Floyd denunció lo que llamó uso "excesivo e inhumano" de la fuerza, y acusó a la policía de racismo.

El incidente recordó la muerte de Eric Garner, un afroestadounidense que murió el 17 de julio de 2014 en Staten Island, Nueva York, asfixiado durante entre 15 y 19 segundos por un oficial.

Según reportes de medios locales, durante las protestas de esta tarde se rompieron ventanas de inmuebles.