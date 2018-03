En esta escuela enseñan computación ¡sin máquinas!

Agencia

COLOMBIA.- En una pequeña escuela de Ghana, Owura Kwadwo es un docente que, a falta de tecnología, se las ingenió para dictarles clases de Microsoft Word a sus alumnos, en su pizarrón debido a que la escuela no cuenta con computadoras.

De acuerdo al portal Caracol, la creatividad de este maestreo les permite a los estudiantes de una escuela de Kumasi, Ghana, tener un acercamiento con el mundo digital, ya que no conocen lo que es un computador.

Kwadwo aprovecha sus estudios en artes visuales para recrear la hoja de trabajo de 'Word', con la que asegura que "al menos los alumnos tendrán una idea de lo que verán si están detrás de un computador".

Este método fue resultado de una insistencia de sus pupilos por tener un acercamiento a las computadoras, ya que Ghana es uno de los países más pobres de África y no cuenta con cubrimiento tecnológico suficiente para toda la nación.

“Cada profesor tiene su forma de presentar su asignatura a sus estudiantes. Esta es la mía”, dijo el docente en entrevista con Bored Panda.

“Enseñar ITC (Tecnologías de la Información y la Comunicación en español) en una escuela de Ghana es muy divertido. Adoro a mis estudiantes así que hago lo necesario para que entiendan”, escribió el docente junto a la publicación. Este maestro se ha vuelto ejemplo de perseverancia para muchos, ahora lo llaman el “profesor tiza digital”.

La bloguera de tecnología Rebecca Enonchong tuiteó sobre el maestro y se lo mencionó a Microsoft en Twitter. Esto culminó con la promesa de Microsoft de "equipar con un dispositivo de uno de nuestros socios, y acceder a nuestro programa MCE [de educador comunitario] y recursos gratuitos de desarrollo profesional".

Kwadwo ha dicho que la escuela necesita alrededor de 50 computadoras. Aunque tiene una laptop, no la usa porque las características difieren de lo que figura en el programa oficial que se le exige enseñar a sus alumnos, y que incluye entre otras cosas partes de una unidad compuesta por una torre y monitor, los pasos para conectarlas y cómo encender una computadora de escritorio como referencia.

