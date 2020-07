Arrestan a “la madame” de Epstein, Ghislaine Maxwell

Estados Unidos.- Ghislaine Maxwell, quien fue socia y pareja de Jeffrey Epstein, fue arrestada este jueves por cargos relacionados con los delitos por los cuales Epstein iba a ser enjuiciado; el multimillonario fue hallado muerto en su celda en agosto del año pasado.

Maxwell, hija del difunto editor británico Robert Maxwell, fue detenida en New Hamspshire, en el noreste de Estados Unidos, reporta la prensa internacional.

Maxwell es acusada de persuadir a menores de edad para que viajaran y participaran en actos sexuales; persuadir a un menor para que viajara y participara en actos sexuales; conspiración para transportar a menores con la intención de que participaran en actividades sexuales; y de transportar a un menor con la intención de que participara en actividades sexuales, reporta la BBC.

En una entrevista ofrecida a la BBC, Epstein señaló a su exsocia como la persona que “controlaba a las chicas”. “Era como la madame”, dijo.

Maxwell, miembro de la alta sociedad británica es acusada por muchas mujeres de ayudar a conseguir parejas sexuales menores de edad para Jeffrey Epstein.

Indictment: "[Ghislaine] Maxwell assisted, facilitated and contributed to Jeffrey Epstein's abuse of minor girls by, among other things, helping Epstein to recruit, groom, and ultimately abuse victims...



