Gobernador de California ordena desalojar campamentos de gente sin hogar

El gobernador de California, Gavin Newsom, emitió una orden ejecutiva para desalojar los miles de tiendas de campaña y refugios de gente sin hogar improvisados que se han asentado en autopistas, estacionamientos de centros comerciales y parques urbanos.

La directriz de Newsom se enmarca en un contexto legal reciente. A principios del verano, la Corte Suprema de Estados Unidos permitió a las ciudades establecer prohibiciones sobre dormir a la intemperie en espacios públicos. Este fallo, considerado el más significativo en décadas sobre el tema, responde a la creciente preocupación por el aumento de personas sin hogar y los problemas de salud y seguridad pública asociados.

