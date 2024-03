Gobernador de Florida aprueba ley que prohíbe el acceso de menores a las redes sociales

El estado de Florida se prepara para implementar una de las restricciones más severas en cuanto al uso de redes sociales por parte de menores de edad, siempre y cuando supere los desafíos legales que se anticipan, tras la firma realizada por el gobernador Ron DeSantis el pasado lunes.

La nueva normativa contempla la prohibición de la creación de cuentas en redes sociales para menores de 14 años, mientras que para los adolescentes de 14 y 15 años se requerirá el consentimiento expreso de sus padres.

Esta medida representa una versión moderada de una propuesta anterior que DeSantis había vetado apenas una semana antes de que concluyera el período legislativo.

La nueva ley, la máxima prioridad legislativa del titular de la asamblea estatal, el republicano Paul Renner, está programada para entrar en vigor el 1 de enero de 2025.

La iniciativa que vetó DeSantis habría prohibido que los menores de 16 años ingresaran a las populares plataformas de redes sociales sin importar el consentimiento de sus padres. Pero antes del veto, el gobernador llegó a un acuerdo con Renner sobre la redacción de la iniciativa para abordar sus inquietudes, y la legislatura le envió un segundo proyecto de ley a DeSantis.

Varios estados sopesan medidas similares. En Arkansas, un juez federal bloqueó la aplicación de una ley en agosto que requería consentimiento de los padres para que un menor de edad cree una nueva cuenta en redes sociales.

Los partidarios de la medida en Florida esperan que sobreviva a las demandas porque prohibirá formatos en redes sociales basados en rasgos adictivos, como notificaciones y videos automáticos, y no en sus contenidos.

Renner señaló que prevé que las compañías de redes sociales

The internet has become a dark alley for our children where predators target them and dangerous social media leads to higher rates of depression, self-harm, and even suicide. https://t.co/VNi5JlJAfK