Gobierno de EU ordena el despido del personal sobre diversidad e inclusión.

El gobierno de Donald Trump ordenó a través de un memorando de la Oficina de Administración de Personal, que todos los empleados federales dedicados a programas de diversidad, igualdad e inclusión, sean colocados en licencia remunerada y que las agencias comiencen a preparar su despido.

Esta decisión surge tras la firma de una orden ejecutiva por parte de Trump en su primer día de mandato, la cual estableció la eliminación de múltiples programas relacionados con la diversidad dentro del gobierno federal.

La medida se confirmó a través de un tweet de Karoline Leavitt, secretaria de Prensa de la Casa Blanca.

To every reporter asking about this: I can gladly confirm! https://t.co/gRb356vSwO