Golpe por golpe: Ecuador demanda a México ante la CIJ por asilo a Jorge Glas

Luego de estar cerca de realizarse la primera audiencia de la demanda de México ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), Ecuador demandó a la nación norteamericana. Esto se dio a conocer este lunes 29 de abril.

El país sudamericano acusó que fue ilegal el asilo político concedido al exvicepresidente Jorge Glas. Como se recordará, el pleito diplomático comenzó cuando policías de Ecuador irrumpieron la Embajada de México y sacaron a la fuerza al exfuncionario.

Además de agredir físicamente al personal de la misión en Ecuador, lo que provocó que el presidente Andrés Manuel López Obrador instruyera la ruptura de relaciones entre los dos países, y la salida de los funcionarios de la SRE de la zona.

La representación ecuatoriana reveló que son tres los cargos que presentará ante el CIJ, entre ellos, el incumplir las normas referentes al asilo político y diplomático, además de convenciones anticorrupción, de las que ambas naciones latinoamericanas firmaron en acuerdo.

Ahora, mañana 30 de abril, tocará a la Corte Internacional escuchar los alegatos de México y Ecuador, por el caso de la irrupción violenta a la Embajada ‘Azteca’, esto, como parte de los procesos de la denuncia interpuesta por la nación comandada por AMLO.

De acuerdo con expertos en Derecho Internacional, una opción que tenía Ecuador era contrademandar a México, basándose en los puntos que causaron la invasión violenta de sus policías al edificio de la Embajada.

La nación gobernada por Daniel Noboa, usaría datos como la presunta injerencia del Gobierno de México, a través de una declaración hecha por López Obrador en una de sus conferencias mañaneras, en las que presuntamente ‘afectaban la estabilidad política de Ecuador’, aseguraban.

