Google: grupo iraní intenta acceder a emails vinculados a la presidencia de EU

Google informó que un grupo vinculado a la Guardia Revolucionaria iraní ha intentado infiltrarse en las cuentas de correo electrónico personales de varias personas relacionadas con el presidente Joe Biden y el expresidente Donald Trump desde mayo.

La unidad de inteligencia de amenazas de la compañía reveló que estos ataques continúan, afectando también a personas cercanas a la vicepresidenta Kamala Harris, quien asumió la candidatura presidencial demócrata en julio.

GOOGLE WARNS OF ONGOING IRANIAN HACKING TARGETING U.S. PRESIDENTIAL CAMPAIGNS



Google revealed that an Iranian hacking operation linked to the Islamic Revolutionary Guard Corps continues to target the email accounts of U.S. officials and individuals associated