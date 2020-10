Google responde a la demanda que le hizo el gobierno de Estados Unidos

Washington.- El Departamento de Justicia demandó a Google el martes por abusar de su posición dominante en las búsquedas online para sofocar la competencia y perjudicar a los consumidores.

Acusa que Google utiliza miles de millones de dólares recaudados de la publicidad para pagar a fabricantes de teléfonos para asegurarse de ser el buscador por default en los navegadores.

La demanda es la medida más significativa del gobierno estadounidense en defensa de la competencia desde el caso contra Microsoft hace más de 20 años.

Podría ser el inicio de una serie de medidas antimonopolio del gobierno, dadas las investigaciones en curso tanto en Justicia como en la Comisión Federal de Comercio a Apple, Amazon y Facebook.

Desde hace años, legisladores y defensores del consumidor acusan a Google —cuya empresa matriz Alphabet Inc. tiene un valor de mercado por encima de 1 billón de dólares— de abusar de su posición dominante en las búsquedas online y la publicidad para sofocar la competencia y aumentar sus ganancias.

Kent Walker, vicepresidente senior de Asuntos Globales en google, fue el encargado de comunicar la respuesta de la compañía: "La demanda de hoy del Departamento de Justicia es profundamente defectuosa. La gente usa Google porque opta por ello, no porque está obligada o no puede encontrar alternativas".

A continuación, la respuesta completa de Google ante la demanda del gobierno de Estados Unidos:

Una demanda profundamente errada que no ayudará a los consumidores

Google ha puesto la información del mundo al alcance de más de mil millones de personas. Nuestros ingenieros trabajan para ofrecer el mejor buscador posible, mejorándolo y perfeccionándolo constantemente. Creemos que es por eso que una amplia mayoría de los estadounidenses valoran y a menudo adoran nuestros productos, que son gratuito.

Esta demanda no hará nada para ayudar a los consumidores. Por el contrario, apoyará artificialmente alternativas de búsqueda de menor calidad, aumentará los precios de los teléfonos y dificultará a la gente la obtención de los servicios de búsqueda que desean utilizar.

La dudosa demanda del Departamento de Justicia

Vayamos a los detalles. La demanda del Departamento de Justicia utiliza dudosos argumentos antimonopolio para criticar nuestros esfuerzos por hacer que el buscador de Google sea accesible para la gente.

Sí, como muchas otras empresas, pagamos para promocionar nuestros servicios, al igual que una marca de cereales para el desayuno paga a un supermercado para que coloque sus productos al final de una góndola o en un estante a la altura de la mirada. En el mundo de los servicios digitales, cuando compras un dispositivo por primera vez éste tiene una pantalla de inicio que funciona como un “estante a la altura de la mirada”. Y en los teléfonos celulares, ese estante es controlado por Apple, así como también por compañías como AT&T, Verizon, Samsung y LG. En las computadoras de escritorio, ese espacio en el estante está controlado abrumadoramente por Microsoft.

El popular navegador Chrome de Google

Por eso negociamos acuerdos con muchas de esas empresas para obtener espacio de la “estantería a nivel de la mirada”. Pero seamos claros, nuestros competidores también están enteramente disponibles, si quieres usarlos.

Nuestros acuerdos con Apple y otros fabricantes de dispostivos y proveedores de telefonía no son diferentes de los acuerdos que muchas otras compañías han usado tradicionalmente para distribuir software. Otros buscadores, incluyendo Bing, que pertenece a Microsoft, compiten con nosotros por estos acuerdos. Y nuestros acuerdos han pasado repetidas revisiones antimonopolio de parte de gobierno..

El punto más importante que los demandantes no comprenden

El punto más importante es que la gente no usa Google porque tenga que hacerlo, lo usan porque lo eligen. No estamos en los años 90 y en la época de las conexiones por linea teléfonica a internet, cuando cambiar de servicios era lento y difícil, y a menudo requería comprar e instalar software con un CD-ROM. Hoy en día, puedes descargar fácilmente las aplicaciones que desees o cambiar la configuración predeterminada en cuestión de segundos, más rápido de lo que tardas en llegar a la otra punta en un supermercado.

Esta demanda afirma que los estadounidenses no son lo suficientemente sofisticados para hacer esto. Pero sabemos que eso no es cierto. Y ustedes también lo saben: la gente descargó un récord de 204 mil millones de aplicaciones en 2019. Muchas de las aplicaciones más populares del mundo no están cargadas previamente en los dispositivos, como Spotify, Instagram, Snapchat, Amazon y Facebook.

Los datos muestran que la gente elige sus servicios preferidos: tal es el caso del navegador Firefox de Mozilla. Está financiado casi en su totalidad por los ingresos provenientes de los acuerdos de promoción de búsqueda. Cuando Yahoo! pagó para ser el motor de búsqueda predeterminado en Firefox, la mayoría de los estadounidenses cambiaron rápidamente de buscador a su primera opción: Google. (Mozilla eligió más tarde a Google como su proveedor de búsqueda por defecto, subrayando su “esfuerzo por proporcionar una búsqueda de calidad” y su “enfoque en la experiencia del usuario”).

También es extremadamente fácil cambiar el buscador en nuestro navegador, Chrome.

Cómo la gente accede a la información en la actualidad

Hay otra área en la que la demanda está equivocada sobre cómo los estadounidenses usan Internet. Afirma que sólo competimos con otros buscadores generales. Pero eso es erróneo y puede ser demostrado. La gente encuentra información de muchas maneras: buscan noticias en Twitter, vuelos en Kayak y Expedia, restaurantes en OpenTable, recomendaciones en Instagram y Pinterest. Y cuando buscan comprar algo, alrededor del 60 por ciento de los estadounidenses comienzan en Amazon. Cada día, los estadounidenses eligen usar todos estos servicios y miles más.

Próximos pasos

Entendemos que con nuestro éxito venga el escrutinio, pero mantenemos nuestra posición. La ley antimonopolio de Estados Unidos está diseñada para promover la innovación y ayudar a los consumidores, no para inclinar el campo de juego a favor de determinados competidores o dificultar que la gente obtenga los servicios que desea. Confiamos en que la corte concluirá que esta demanda no se ajusta ni a los hechos ni a la ley.