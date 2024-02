Google y Reddit sellan pacto de 60 millones para entrenar modelos de IA

Reddit y Google han sellado un pacto histórico que permitirá al gigante tecnológico utilizar las contribuciones y debates de la plataforma de discusión en línea para potenciar sus algoritmos de inteligencia artificial.

Este acuerdo, valuado en alrededor de 60 millones de dólares, representa una alianza estratégica para ambas compañías. Además de beneficiar a Google en el perfeccionamiento de sus servicios de búsqueda en línea, Reddit también obtendrá acceso a los avanzados modelos de IA de Google, lo que mejorará la funcionalidad de búsqueda dentro de su propio sitio web y otras características.

Este convenio marca un hito significativo para Reddit, cuya estructura de moderación depende en gran medida de voluntarios para gestionar la diversa gama de discusiones y temas presentes en su plataforma.

