Gran Bretaña plantea pruebas masivas de coronavirus

LONDRES.- Todos los adultos y niños en Inglaterra podrán hacerse pruebas rutinarias de coronavirus dos veces por semana para evitar nuevos brotes, según anunció el lunes el gobierno británico mientras preparaba los próximos pasos para sacar al país de meses de cuarentena.

Las pruebas gratuitas estarán disponibles a partir del viernes por correo, en farmacias y centros de trabajo. Las pruebas de flujo lateral dan resultados en cuestión de minutos, aunque son menos precisos que las pruebas PCR con muestras nasales que utilizan las autoridades para confirmar casos de COVID-19.

The Government is making lateral flow tests available for everybody in England. With the potential for 25 million people doing these tests twice a week, @JustinOnWeb asks Health Minister Edward Argar if false positives risk unnecessary disruption to schools and workplaces pic.twitter.com/evOR1UIVZ0