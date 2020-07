Video: Gran Incendio en puente de Arizona por descarrilamiento de tren

Tempe, , Arizona, EE.UU.- Un tren de carga que avanzaba sobre un puente que atraviesa un lago en un suburbio de Phoenix se descarriló el miércoles, por lo que se incendió el puente y colapsó parcialmente su estructura, informaron funcionarios.

En videos se observan grandes llamas y espeso humo negro cubriendo el lugar y los vagones del tren en el piso cerca del lago.

Ninguno de los que iban a bordo del tren resultaron lesionados, pero hubo un reporte de que alguien sufría de inhalación de humo, informó Tim McMahan, vocero del Union Pacific Railroad.

Bomberos del suburbio de Tempe señalaron que el descarrilamiento sucedió alrededor de las 6 de la mañana y que en el lugar del incidente había unos 90 bomberos.

Multiple agencies are hard at work battling this 2nd alarm fire. Additional road closures are now in place including 202 from 101 to the SR143. @Arizona_DPS pic.twitter.com/sxnnVObapP