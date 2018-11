Pequeña lucha por su vida tras caerle encima un televisor

Agencia

MARKED TREE, Estados Unidos.- Una niña de cinco años quedó en estado crítico luego de que un televisor y una cómoda le cayeran encima.

El lamentable accidente ocurrió en la comunicad de Marked Tree, en Arkansas; cuando la pequeña se preparaba para ver una película junto con otros niños que estaban en su vivienda, y en un momento, sacó un cajón de la cómoda y trató de subirse en él, pero tanto el televisor como el mueble se le vinieron encima.

Adryanna Nicole no logró quitarse del lugar y fue impactada por el mueble y la televisión. La niña sufrió múltiples fracturas en la cara así como en su cuerpecito.

Nicole fue trasladada de emergencia al hospital y los médicos tuvieron que colocarle un soporte viral. A días del incidente Nicole ya pudo respirar por sí sola, sin embargo, su estado es crítico, indicó su familia a WREG.

Prayers for Adryanna Nicole. We can never be too careful! We all (including me) need to child proof our homes. This precious little 5 year girl from Marked Tree, Arkansas was critically injured when she climbed on a dresser and a T.V. fell on top of her. pic.twitter.com/TFfxvTCAwb