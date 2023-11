Greenpeace aborda barco en protesta por la minería submarina

Desde la semana pasada, un grupo de activistas de Greenpeace abordó una embarcación de minería en las aguas profundas del océano Pacífico, entre Hawái y México, en protesta por las actividades de exploración que se estaban llevando a cabo.

Los responsables de este ‘atraco’ señalan que las acciones del barco ‘Coco’, gestionado por la empresa The Metals Company, podrían llevar a la destrucción de la vida marina.

Las protestas de los activistas comenzaron el jueves, cuando colocaron kayaks debajo del barco, para evitar que la tripulación desplegara su equipo de exploración en el agua.

Poco después de alzar su ‘muro de kayaks’, los activistas ingresaron a la embarcación, específicamente a la grúa principal y declararon que no se bajarán hasta que la empresa encargada del barco, decida marcharse del lugar.

La empresa a cargo de la embarcación minera acusó a los activistas, alegando que sus acciones ponen en peligro a la tripulación, además de violar el derecho internacional.

Mientras la empresa declaró que sus acciones fueron tomadas para beneficiar a la ciencia y no por un motivo injustificado, Louisa Casson declaró que le parecía cuestionable las razones de The Metals Company e incluso mencionó que todo lo hacían por el dinero que ganarían.

La tensión entre los activistas de Greenpeace y The Metals Company, coincide con el aumento de interés internacional en ciertos minerales que se encuentran en el lecho marino y de la visibilidad de otras naciones, con respecto al impacto en los océanos por las investigaciones enfocadas en la minería.

