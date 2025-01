Greg Abbott refuerza seguridad en Texas: más soldados y vigilancia aérea

El gobernador Greg Abbott ha anunciado el despliegue de la Fuerza Táctica Fronteriza de Texas en el Valle del Río Grande, en coordinación con la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos.

Esta movilización busca fortalecer la seguridad en la frontera bajo la administración Trump.

Más de 400 soldados adicionales, junto con aviones C-130 y helicópteros Chinook, partieron la mañana de este 27 de enero desde bases en Fort Worth y Houston para unirse a los efectivos ya desplegados.

Estos refuerzos trabajarán en estrecha colaboración con los agentes de la Patrulla Fronteriza para intensificar las labores de vigilancia y control fronterizo.

Texas has a partner in the White House we can work with to secure the border.



To support that mission, I deployed the Texas Tactical Border Force to work side-by-side with U.S. Border Patrol agents.



We finally have a federal government working with Texas to end this crisis. pic.twitter.com/86tuh6us6C