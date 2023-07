Greta Thunberg es multada por desobediencia a la Policía

Un tribunal de Suecia ha impuesto este lunes una multa contra la activista Greta Thunberg por desobedecer las órdenes de la policía durante una protesta celebrada el mes de junio en el puerto de la ciudad de Malmo.

Las autoridades le impusieron 30 días de multa a razón de 50 coronas suecas por día (para un total de cerca de 130 euros), así como una multa adicional de mil coronas (alrededor de 86,5 euros) que deberá abonar a un fondo para víctimas de crímenes en la nación europea.

La información fue revelada por el diario “Aftonbladet”. Otros cuatro activistas han sido acusados por negarse a despejar la calzada tras las reiteradas órdenes de los agentes policiales.

Thunberg ha incidido en que sus acciones, donde los manifestantes bloquearon el tránsito de petroleros, fueron "justificadas".

Argumentando "Creo que estamos en una emergencia que amenaza la vida, la salud y las propiedades".

La activista declaró: "Innumerables personas y comunidades están en riesgo a corto y largo plazo", ha recalcado, antes de hacer hincapié en que el mundo atraviesa "una emergencia climática". "No hay que esperar a que alguien actúe. Elegimos bloquear los petroleros".

Posteriormente, ha tildado de "absurda" la sentencia ya una vez fuera del tribunal y ha criticado que "los que actúan en línea con la ciencia tengan que pagar un precio por ello "mientras la industria de los combustibles fósiles puede quemar presente y futuro".

Thunberg señaló "No tenemos leyes que nos protejan de la avaricia que destruye almas y permitimos que siga desatada en el mundo. No tenemos otra opción que seguir sin cumplir las reglas. Son las reglas lo que hay que cambiar. No daremos un paso atrás" .

La activista enfatizó que no apelará el veredicto.

Medios suecos señalaron que Greta se ha desplazado de nuevo hasta el puerto de Malmo para participar en una acción similar a la que ha provocado la multa y de nuevo ha desobedecido las órdenes de la policía de despejar la calzada

La propia activista de 20 años ha publicado una fotografía en sus redes sociales en la que aparece frente a un camión y con una pancarta en sueco con el lema "Estoy bloqueando a petroleros".

Reconoció los hechos pero rechazó culpabilidad, afirmando que la lucha contra la industria de los hidrocarburos es una manera de autodefensa dada la amenaza existencial que plantea la crisis climática.

"No podemos salvar al mundo obedeciendo las reglas", menciono a periodistas tras enterarse del fallo, y juró que "definitivamente" no cederá.

El tribunal rechazó sus argumentos y la multó con 2.500 coronas suecas (unos 240 dólares).

Greta, junto con varios otros activistas jóvenes del movimiento Reclamemos el Futuro, fueron acusados de desobedecer la orden policial de dispersarse cuando obstruyeron la vía de acceso a una terminal petrolera en la ciudad de Malmö, en el sur de Suecia, el 19 de junio.

"Si el tribunal ve nuestras acciones de autodefensa como un delito, pues así están las cosas", expresó Irma Kjellström, portavoz del grupo. Añadiendo que los activistas "tenemos que estar exactamente en el lugar donde se está haciendo el daño".

La sentencia no pareció disminuir en el empeño: Thunberg y otros de la organización regresaron a la terminal petrolera para volver a bloquear la vía y después fueron retirados por la policía.

Con información de Reforma y AP.