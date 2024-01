Guatemala: tras horas de incertidumbre, Bernardo Arévalo jura como presidente

Bernardo Arévalo juró en los primeros minutos del lunes como presidente de Guatemala, en una jornada marcada por protestas ciudadanas ante el retraso del cambio de mando y que pone fin a varios meses de tensiones y acciones de la Fiscalía para retirarle la inmunidad en lo que muchos vieron un intento de evitar que asumiera el poder.

A las 00:20 horas, César Bernardo Arévalo fue juramentado como presidente ante centenares de personas presentes en La Gran Sala del Teatro Nacional Miguel Asturias. #RochexRB27 pic.twitter.com/fW8qdux5QK — Rochex Rababel Robinson Bonilla (@RochexRB27) January 15, 2024

Al grito de “sí se puedo” del público, el nuevo mandatario —que ganó las elecciones en agosto pasado con un respaldo popular de más del 60%— tomó posesión del cargo tras un significativo retraso por la dilación del Congreso saliente con las nuevas autoridades, como nunca había ocurrido hasta ahora en el país.

La sesión solemne, en la que también asumió la vicepresidenta Karin Herrera, debía celebrarse “a más tardar a las 16.00” del 14 de enero, según la Constitución guatemalteca, pero cuatro horas después los nuevos diputados apenas juraban su cargo.

Arévalo finalmente llegó al teatro donde se realizó la investidura a las 20.00 y asumió el cargo de presidente pasada la medianoche, ya siendo 15 de enero, acompañado de varios jefes de Estado y de gobierno como Gustavo Petro de Colombia, Xiomara Castro de Honduras o Josep Borrell, Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores.

Acudieron a Guatemala para la investidura más de 60 delegaciones internacionales.

El presidente saliente, Alejandro Giammattei, estuvo ausente en la ceremonia y anunció poco antes que entregaba las “insignias del mando presidencial” —banda, botón y collar— al Congreso ante el riesgo de que se hiciera demasiado tarde y para que constara que quedaba “separado del cargo de presidente” antes del 15 de enero.

Ante el riesgo de llegar a media noche sin iniciar los actos protocolarios, en este momento hice entrega de los símbolos de la Presidencia al @CongresoGuate para que se me dé por separado del cargo como lo establece la Constitución de la República. pic.twitter.com/I5TUTYBYG8 — Alejandro Giammattei (@DrGiammattei) January 15, 2024

Delegaciones extranjeras llamaron a respetar la ley

Dada la dilación del Congreso saliente y la suspensión de su sesión, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, leyó a media tarde ante la prensa un pronunciamiento conjunto de jefes de Estado, cancilleres y altos funcionarios de otros gobiernos que acudieron a la investidura en el que hacía un llamado al Legislativo “a cumplir con su mandato constitucional de entregar el poder” a Arévalo.

¿Por qué se alargó la toma de protesta de Arévalo?

El Congreso alargó durante horas el proceso, dada la confrontación entre la Cámara saliente y los nuevos diputados por la designación de una mayoría de oficialistas y de aliados para conformar la comisión que debía revisar las credenciales de los nuevos.

Qué dramática y caótica situación vive #Guatemala. A esta hora sigue sin haber #CambioDeMando. El Congreso de Guatemala sigue obstaculizando la juramentación, no han realizado la sesión solemne en la que deben dar posesión a los nuevos diputados, que a su vez deben elegir a una… pic.twitter.com/0zVGqqAtGt — Patricia Janiot (@patriciajaniot) January 15, 2024

Román Castellanos, diputado del Movimiento Semilla reelecto, dijo a The Associated Press que “la comisión se ha tardado demasiado para calificar las credenciales, además están pidiendo requisitos no establecidos en la ley para tomar posesión”. La sesión quedó suspendida por horas.

Todo ese retraso enardeció las protestas en los exteriores del Congreso, a donde se habían trasladado grupos de campesinos que fueron a la capital para acompañar la toma de posesión de Arévalo y defender la democracia, decían.

(Con información de The Associated Press)