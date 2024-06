Hackers exigen $500 mil a Live Nation por datos robados de Ticketmaster

Un grupo de hackers que realizó un ciberataque a la plataforma de boletos Ticketmaster, con el que tuvo acceso a datos de unos 560 millones de usuarios, le está exigiendo a Live Nation un pago por 500 mil dólares para evitar vender la información en la internet oscura (dark web).

El pasado viernes, Live Nation, compañía a la que pertenece la boletera, confirmó que la plataforma fue atacada, añadiendo que se estarían analizando los posibles riesgos de la acción ejecutada por un grupo de hackers.

En relación a este tema, el medio británico The Mirror informó que el grupo ShinyHunters obtuvo acceso a datos personales, incluidos nombres, direcciones, números de teléfono y tarjetas de crédito de los usuarios, los cuales ya se estaban ofreciendo a la venta.

Live Nation, which owns Ticketmaster, says it is notifying users after hackers stole private data from accounts. @bcheungz reports. pic.twitter.com/cZDoUqinCe