Ciberataque ruso prende las alertas a días de las elecciones en EEUU

Washington.- Hackers rusos han atacado las redes de decenas de gobiernos locales y estatales de Estados Unidos en los últimos días, y han robado datos de por lo menos dos servidores, informaron funcionarios federales el jueves.

La advertencia, a menos de dos semanas de que se realicen las elecciones, aumentó los temores de posible manipulación en los comicios y de que socave la confianza en los resultados.

La alerta describe una serie de actividades de grupos de hackers auspiciados por el gobierno ruso en los últimos días en contra de redes locales y estatales, algunos de los cuales tuvieron éxito.

El aviso por parte del FBI y de la agencia de seguridad cibernética del Departamento de Seguridad Nacional sirve como recordatorio de las enormes capacidades de Rusia, incluso después de que las autoridades de Estados Unidos advirtieron sobre la interferencia de Irán durante una conferencia de prensa la noche del miércoles.

The #FBI and @CISAgov warn that Iranian advanced persistent threat actors are likely intent on influencing and interfering with the U.S. elections to sow discord among voters and undermine public confidence in the U.S. electoral process. https://t.co/YE6G6Fq0Y6 pic.twitter.com/K2gpfncFeM