Hackers toman el control de McDonald's en EU

ESTADOS UNIDOS.- Esta mañana la cadena de comida rápida más famosa del mundo, McDonald's Corp. dijo que los piratas informáticos robaron algunos datos de sus sistemas en mercados como Estados Unidos.

McDonald's informó que el negocio en sus restaurantes no se vio afectado por la violación y que no involucró un ataque de ransomware, en el que los piratas informáticos exigen pagos para devolver el control de los datos y las operaciones a las empresas. Indicó que no se le pidió un rescate, ni hizo ningún pago a los piratas informáticos.

El diario señaló que la cadena de hamburguesas reveló que recientemente contrató consultores externos para investigar la actividad no autorizada en un sistema de seguridad interno, provocada por un incidente específico en el que el acceso no autorizado se cortó una semana después de que fue identificado.

Los investigadores descubrieron que se habían violado datos de la empresa en mercados como Estados Unidos, Corea del Sur y Taiwán, dijo la empresa.

En un mensaje a los empleados de Estados Unidos, McDonald's dijo que la infracción reveló cierta información de contacto comercial para empleados y franquiciados estadounidenses, junto con información sobre restaurantes, como la capacidad de asientos y los pies cuadrados de las áreas de juego.

El Journal mencionó que la compañía destacó que no se violaron datos de clientes en Estados Unidos y que los datos de los empleados expuestos no eran confidenciales ni personales.

La compañía aconsejó a los empleados y franquiciados que estén atentos a los correos electrónicos de phishing y que sean discretos cuando se les solicite información. La empresa indicó que los atacantes robaron correos electrónicos, números de teléfono y direcciones de clientes de entregas en Corea del Sur y Taiwán.

En Taiwán, los piratas informáticos también robaron información de los empleados, incluidos nombres e información de contacto, dijo McDonald's.

