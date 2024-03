Haití enfrenta nueva ola de violencia: estaciones de policía son blanco de ataques

En un intento por recuperar el control de las calles de la capital de Haití, la policía y los guardias del Palacio Nacional se movilizaron el sábado después de una serie de ataques perpetrados por grupos delictivos en al menos tres estaciones policiales.

Acompañados por una camioneta blindada, los guardias del Palacio Nacional trataron de establecer un perímetro de seguridad alrededor de las estaciones afectadas en el centro de la ciudad, tras los enfrentamientos registrados la noche anterior.

A pesar de los esfuerzos por restablecer el orden, se continuaron escuchando disparos esporádicos durante el sábado, mientras que en las calles, una mujer yacía en el suelo, visiblemente herida en la pierna por una bala perdida, mostrando el dramatismo de la situación en Puerto Príncipe.

🇭🇹🔫 Pandillas de Haití atacan edificios gubernamentales de la capital del país Se observa que fueron atacados, en particular, el palacio presidencial, el edificio del Ministerio del Interior y el Departamento de la Policía. pic.twitter.com/NZOOjLrYR6

Durante más de una semana, el país ha sido testigo de una parálisis causada por los implacables ataques perpetrados por pandillas y lo han dejado con pocas reservas de productos básicos. Las autoridades haitianas ampliaron un estado de emergencia y un toque de queda nocturno el jueves, cuando las pandillas continuaban atacando instituciones estatales clave.

VÍDEO: 🇭🇹 Gangues, que visam destituir o primeiro-ministro Ariel Henry, do Haiti, causam estragos na capital, Porto Príncipe, enquanto ataques com armas perto do aeroporto internacional, e uma prisão marcam segundo dia de extrema violência. pic.twitter.com/F6YNUh4BNF