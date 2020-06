Hallan migrantes muertos en costas de Libia; hay un bebé

El Cairo.- Las autoridades hallaron los restos de dos migrantes africanos y un bebé de cinco meses en la costa de Libia, víctimas de un naufragio ocurrido el fin de semana, informó el miércoles un funcionario de Naciones Unidas.

4 mesi, il corpo ritrovato su una spiaggia in Libia. L'ennesimo naufragio. Prima le Persone per favore, non dimentichiamolo mai. pic.twitter.com/TWk8LluKw5