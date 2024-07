Hallan poliomielitis en muestras de aguas residuales en Gaza

Las autoridades de la Franja de Gaza, bajo el control del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), informaron del descubrimiento de poliomielitis en muestras de aguas residuales del enclave.

Este preocupante hallazgo se produce en medio de la ofensiva militar de Israel, iniciada después de los ataques del 7 de octubre del año pasado por Hamás y otras facciones palestinas.

El Ministerio de Sanidad de Gaza indicó en un comunicado, publicado en su cuenta de Telegram, que las pruebas de las muestras de aguas residuales se realizaron en colaboración con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

Los resultados revelaron la presencia de poliovirus en las muestras analizadas.

Six environmental samples of variant poliovirus type 2 have been detected from Khan Younis and Deir al Balah in #Gaza. No paralytic cases have been detected.

@WHO, the Ministry of Health, @UNICEF, @UNRWA and partners are conducting a risk assessment on the scope of poliovirus…