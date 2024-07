Harris usa ‘Freedom’ de Beyoncé en campaña y reproducciones se disparan

Las reproducciones de ‘Freedom’ de Beyoncé se dispararon en las diversas plataformas de música, después de que la aspirante a candidata demócrata, Kamala Harris, comenzara a usarla como su nueva canción de campaña.

De acuerdo con Luminate, empresa de datos y análisis de la industria del entretenimiento en Estados Unidos, las reproducciones en streaming de ‘Freedom’ aumentaron un mil 300 por ciento entre el domingo y el martes, después de que Kamala la usara en su primer evento el lunes por la noche, pasando de 16 mil 600 a 235 mil 400 reproducciones en ese periodo.

La canción, que cuenta con la colaboración de Kendrick Lamar y forma parte del sexto álbum de Beyoncé titulado Lemonade, sonó cuando Harris visitó su sede de campaña en Delaware, un día después de que el presidente Joe Biden anunciara que no buscaría la reelección y apoyara a su vicepresidenta como su reemplazo.

I’m Kamala Harris, and I’m running for President of the United States. pic.twitter.com/6qAM32btjj