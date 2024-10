Harris y Biden visitan zonas devastadas por huracán Helene en EU

El presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris visitaron por separado algunas de las áreas más afectadas por el huracán Helene, que azotó la región sur de Estados Unidos, causando graves daños en Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia.

Durante sus visitas, ambos líderes elogiaron el trabajo de los equipos de emergencia y las comunidades que han respondido ante la devastación.

While at FEMA Headquarters today, I spoke about the ongoing impacts of Hurricane Helene and discussed our Administration’s efforts to get food, water, generators, and other resources to impacted communities as quickly as possible. pic.twitter.com/mU2uWXx4BB