Lava destruye casas y coches en Hawái: así luce la isla

Hawái.- Más de mil 700 personas han tenido que ser evacuadas en Hawái desde que el volcán Kilauea entrara en erupción el pasado jueves. Cuando puedan regresar a sus hogares, algunas de ellas descubrirán que han perdido sus pertenencias.

Las autoridades locales han asegurado que, de momento, la lava ya ha destruido un total de 26 casas y cuatro edificios. Esto sin contar los vehículos que ha engullido a su paso, informó el portal de noticias La Vanguardia.

“Hollywood me engañó. El carro no explotó”

Desde esta isla del Pacífico nos han llegado espectaculares imágenes. En el vídeo que podéis ver a continuación, se observa cómo una gran lengua de lava funde un Ford Mustang aparcado en la zona residencial Leilani Estates. Es tal la elevada temperatura de esta sustancia que al primer contacto el coche empieza a arder. Comienza por los neumáticos y el fuego se expande al resto del vehículo, que queda completamente calcinado bajo el magma.

Esta grabación se ha compartido en numerosas ocasiones a través de las redes sociales. Algunos de los usuarios se han sorprendido de que el coche no explotara, como sucede en muchas películas para dar una mayor espectacularidad a la escena. “Hollywood me engañó. El carro no explotó”, decía un seguidor de Facebook.

Es extremadamente difícil que esto suceda, puesto que la gasolina arde pero no explota. Solo si hubiera gases acumulados a muchísima presión y en una mezcla muy concreta la presencia de una llama podría ocasionar una deflagración. De todos modos, desde hace años los tanques de combustible disponen de válvulas de seguridad que evitan la acumulación de gases.

Los ríos de lava obligan a desalojar 700 viviendas

Ríos de lava se expanden sin control por el sur de Hawai. La actividad del volcán Kilauea no cesa. Cada día aparecen nuevas grietas haciendo que el dióxido de carbono invada el aire.

Cerca de setecientas viviendas están en peligro. De hecho, el fuego ya ha destruído más de una veintena. El Kilauea es uno de los volcanes más activos del mundo. Su actividad inició en 1983 y los científicos ven imposible predecir cuánto durará esta última erupción.