Helene deja 84 muertos en cinco estados del sureste de EU

El sureste de Estados Unidos se enfrenta a una situación crítica tras el devastador paso del huracán Helene, que dejó a su paso una destrucción masiva, un elevado número de víctimas fatales y comunidades enteras aisladas por inundaciones.

Con un saldo de al menos 84 muertos en diversos estados, la tormenta ha golpeado con especial fuerza a Carolina del Norte, donde se han registrado 30 decesos solo en el condado de Buncombe, hogar de la ciudad de Asheville, conocida por su cultura artística y natural.

pic.twitter.com/hnsCgJu1BR HAPPENING NOW: Over 2.5 million people remain without power after Hurricane Helene completely demolished the Southeast.



At least 65 people have been k*lled with a third of the de*ths being from falling trees.



President Joe Biden's X account announced…