Helicóptero en llamas cae sobre complejo residencial en Florida

Un lamentable accidente tuvo lugar alrededor de las 8:45 de la mañana de este lunes, cuando un helicóptero de rescate médico se encontraba dando vueltas en el cielo envuelto en llamas, el cual terminó por estrellarse en un complejo de casas residenciales en Texas.

En Twitter, circula el video donde se muestra que la cola de la aeronave se empezaba a desbaratar y comenzaba a sacar humo negro.

En un comunicado de prensa dirigido por el sheriff Gregory Tony, se informó que la aeronave había despegado del Aeroparque Pompano Beach y se dirigía a un rescate médico de emergencia para llevar al paciente al hospital.

Por desgracia, el incidente dejó como saldo dos personas heridas y dos fallecidos: el capitán Terryson Jackson, de 50 años y una mujer que se encontraba en su hogar cuando el helicóptero cayó.

Los heridos de gravedad, son los paramédicos rescatistas Daron Roche, de 37 años y Mike Chaguaceda, de 31 años.

Broward Sheriff Gregory Tony provides an update on the helicopter crash https://t.co/qApmvKgt4a via @YouTube

Además aseguró que los rescatistas fueron trasladados al hospital y se encuentran estables.

Por supuesto, también resaltó el trabajo del capitán Jackson en los 19 años que estuvo trabajando al servicio de de la comunidad.

No se sabe qué originó la falla que ocasionó que el vehículo aéreo sacara fuego justo a la mitad de la estructura.

Diversos testigos relatan que desde el inicio se vio como el helicóptero comenzaba a tener problemas.

De acuerdo con AP, Tony, la persona que supervisa el departamento de bomberos local, declaró que a pesar de lo que parecía el final de sus vidas, los rescatistas seguían comunicándose a través de sus radios con los paramédicos en tierra, para informarles que era necesario trasladar al paciente al hospital.

Para Tony, el difunto capitán estaba hecho al cien por ciento para ser rescatista.

With a heavy heart, we announce the untimely loss of a longtime employee, Captain Terryson Jackson, who passed away this morning, August 28, 2023, after a BSO Department of Fire Rescue and Emergency Services helicopter crashed in Pompano Beach. https://t.co/09n2fQWA4O pic.twitter.com/IjdJ1VRWBP