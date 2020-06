¡Helicópteros militares, armas y bayonetas! Así luchará Trump contra manifestantes

Washington El presidente Donald Trump ordenó el lunes en la noche que aeronaves militares volaran sobre la capital de la nación en una "exhibición de fuerza" contra los manifestantes que protestan contra el racismo, según dos funcionarios del Departamento de Defensa.

Las misiones de exhibición de fuerza están diseñadas para intimidar y, en zonas de combate, para advertir a las fuerzas de los oponentes sobre la posibilidad de que se emprendan acciones militares contra ellas en caso de una provocación.

US military navigating Downtown Washington, DC because #BunkerDon is s coward. pic.twitter.com/0O8oGJtMn9