Hijo de Trump amenaza con deportar a los Duques de Sussex de EU

Si algo dejó claro Eric Trump, hijo de Donald Trump, es que el Príncipe Enrique y Meghan Markle no son de su agrado e insinuó que si su padre es reelecto a la presidencia de Estados Unidos en noviembre, los deportaría de Estados Unidos a Reino Unido.

Calificó a la familia real como un "hermoso" y "sagrado instituto" e incluso reiteró su respeto, tanto el de él como el de su padre, por la Reina Isabel II, pero dijo que puede haber "malos actores" y"manzanas podridas en cualquier huerto", haciendo referencia al pasado actoral de Markle.

🚨🚨Eric Trump branded Prince Harry and Meghan Markle 'spoiled apples' and echoed his father's claims the Duke of Sussex could be deported if he wins the presidential election.#MeghanMarkIeisaLiar #TrumpVance2024

🚨As Donald Trump continues to vie for the presidency, he has… pic.twitter.com/lnAoxksemv