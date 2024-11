Hillary Clinton impulsa a Kamala Harris en la Convención Demócrata 2024

Hillary Clinton, la primera mujer en la historia de Estados Unidos en obtener la nominación presidencial de un partido importante, volvió al escenario político con un enérgico discurso en la Convención Nacional Demócrata de 2024. Su intervención, realizada en Chicago, encendió a la audiencia al apoyar a Kamala Harris, la vicepresidenta de Joe Biden y actual candidata presidencial del Partido Demócrata.

Clinton destacó la importancia de "romper el techo de cristal", una metáfora que usó en 2016 cuando aceptó la nominación presidencial, y que resuena nuevamente en la campaña de Harris.

Recordó a su madre, Dorothy, a Shirley Chisholm, la primera mujer afroamericana en postularse a la presidencia en 1972, y a Geraldine Ferraro, la primera mujer candidata a la vicepresidencia en 1984. Clinton subrayó que el progreso es posible, haciendo un llamado a la unidad de los estadounidenses.

En su discurso, Clinton señaló la diferencia entre Harris y Trump:

"A Kamala le preocupan los niños, las familias y Estados Unidos. Donald solo está interesado en sí mismo". También criticó las burlas de Trump hacia Harris, algo que le recordó sus propias experiencias en 2016.

