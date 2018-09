Hombre pasó 26 años con un aparato quirúrgico en su abdomen

Agencia

BIRMANIA.- En Birmania, un hombre de 50 años pasó la mitad de su vida con un instrumento quirúrgico 'olvidado' dentro de su cavidad abdominal durante una operación. En agosto pasado el objeto le fue retirado y ahora su familia está pidiendo al Gobierno del país que investigue al médico presuntamente responsable de lo ocurrido, informó el diario Eleven Myanmar.

El paciente, que fue operado de una hernia abdominal en 1992, se quejó con frecuencia de dolores durante los 26 años posteriores, sin que ningún tratamiento resultara efectivo. Este año, tras sufrir de extremo dolor, una radiografía mostró que la causa era un fórceps quirúrgico de 15 centímetros, alojado cerca de su colon, indica el portal de noticias RT.

El hijo de la víctima presentó hace más de un mes una queja, dirigida al presidente y a otros funcionarios gubernamentales, adjuntando todos los registros médicos, pero no ha obtenido respuesta y dice que "las autoridades no han hecho nada". Según argumenta, su padre está en muy mal estado y tienen dificultades financieras. "Sufrimos durante mucho tiempo. No recibimos ninguna ayuda y la situación empeora. Visitamos al médico que hizo la operación, para pedir su ayuda, pero no asumió ninguna responsabilidad", añade.

El especialista, que actualmente está pensionado, asegura que sin la intervención el sujeto habría muerto y por eso cree que le "salvó la vida". Explicó que el instrumental quirúrgico es responsabilidad de las enfermeras, que deben contarlo, y también culpó del error a las condiciones de trabajo en ese entonces.