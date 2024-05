Hombre es detenido por intentar disparar a pastor en Pensilvania.

Un hombre de Braddock, Bernard J. Polite, de 26 años, protagonizó un dramático episodio durante la misa dominical al intentar disparar contra el reverendo Glenn Germany. ¿El motivo? Según sus propias palabras, ¡Dios se lo ordenó!

Pero la divina intervención no estuvo de acuerdo con los planes de Polite. ¿El resultado? Un fallo técnico con su arma lo dejó en aprietos antes de que un valiente feligrés interviniera para someterlo.

La tranquilidad de la transmisión en vivo de la misa se vio sacudida por la entrada de Polite poco después de la 1:00 de la tarde. Un momento que pasará a la historia de esta pequeña comunidad de North Braddock

El pastor dijo al canal WTAE-TV en Pittsburgh que Polite le sonrió e hicieron contacto visual justo antes que el agresor le apuntara con el arma. Pero Germany se apartó del camino cuando un feligrés se lanzó contra Polite.

🇺🇸Pastor Glenn Germany's speech after talking to police about a man who tried to arrange a shooting at a church.



It is reported that the police found a dead man in the house of the shooter. The detainee claims that he was ordered to do this by the spirits.#USA #America… pic.twitter.com/b4bpd8f0u4